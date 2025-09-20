Visite guidée de la Chapelle du Carmel de Saint-Saulve Carmel de Valenciennes Saint-Saulve

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:15:00

Une visite guidée d’environ 45 minutes assurée par une moniale de la communauté vous fera découvrir les différents espaces et centres d’intérêt de cette construction…elle pourra être suivie d’un temps d’ échange libre.

Carmel de Valenciennes 1 Rue Henri Barbusse, 59880 Saint-Saulve, France Saint-Saulve 59880 Nord Hauts-de-France 03 27 46 24 98 http://www.carmeldesaintsaulve.fr L’église du carmel de Saint-Saulve, construite de 1954 à 1966, est un exemple remarquable de l’architecture-sculpture dont Pierre Szekely est l’une des figures majeures. L’église comprend de nombreux objets conçus par le sculpteur et qui sont cohérents avec l’ensemble architectural, et indissociables de celui-ci. L’église du Carmel est comparable pour ses effets plastiques et son aspect sculptural à la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp de Le Corbusier. D’un point de vue architectural, l’église de Pierre Szekely et Claude Guislain est sans doute moins réussie, mais la construction illustre un courant bien différent de celui de la production de Le Corbusier et qu’on peut considérer comme étant en réaction aux formes issues des doctrines modernes. Les différentes fonctions (accueil, entrée, choeur, espace communautaire, entrée du couvent) sont définies par des espaces composés de cylindres et de volumes emboîtés, différemment baignés par la lumière. L’éclairage zénithal du choeur est composé d’inclusions de résines colorées représentant les douze pierres précieuses de l’Apocalypse. L’ensemble est construit en briques recouvertes d’un enduit à la chaux blanche.

