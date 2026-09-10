Visite guidée de la Chapelle du Groseau de Malaucène, Chapelle Notre-Dame-du-Groseau, Malaucène

Informations pratiques

Visite guidée de la Chapelle du Groseau de Malaucène Samedi 19 septembre, 18h30 Chapelle Notre-Dame-du-Groseau Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

VISITES DE LA CHAPELLE DU GROSEAU

10h-12h et 15h-18h en visite libre, 18h30 visite guidée | Chapelle du Groseau, 693, route du Groseau.

Venez (re)découvrir la chapelle du Groseau en visitant le monument ainsi que l’exposition réalisée pendant les travaux de restauration. Profitez des lumières du soir (et de celles de Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe !), lors d’une visite guidée.

→ Tout public. Gratuit. Sans réservation. Visite guidée : 1h

Chapelle Notre-Dame-du-Groseau 711 Route du Mont Ventoux, 84340 Malaucène, France Malaucène 84340 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.malaucene.fr/decouvrir-malaucene/decouvrir/patrimoine-historique/chapelle-notre-dame-du-groseau.html

VISITES DE LA CHAPELLE DU GROSEAU

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