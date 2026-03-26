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Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur Hasparren

Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur Hasparren

Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur Hasparren jeudi 23 avril 2026.

Adresse : 1 route des Missionnaires

Ville : 64240 Hasparren

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur

1 route des Missionnaires Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

La chapelle du Sacré Coeur de Hasparren, ou chapelle des Missionnaires a été construite de 1928 à 1931.
Cet édifice de style Art déco, byzantin et basque offre un décor particulièrement riche ,unique dans tout le grand Sud-Ouest fresques de 48 personnages, magnifiques vitraux et immense mosaïque des célèbres frères Mauméjean.
Classée aux Monuments Historiques depuis 2011, elle est aujourd’hui la propriété de la Commune et a bénéficié depuis 2019 d’un énorme chantier de restauration achevé en 2023.
Elle a obtenu en 2021 le Prix Pèlerin Patrimoine présidé par l’architecte en chef de Notre- Dame de Paris.
Réservation dans les bureaux d’accueil touristique et en ligne.   .

1 route des Missionnaires Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

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English : Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur

L’événement Visite guidée de la chapelle du Sacré Coeur Hasparren a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays Basque