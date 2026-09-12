Informations pratiques

Châteaudun

Visite guidée de la chapelle et du cimetière du Champé

Rue du Champdé Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 15:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée permettant de découvrir l’histoire de l’ancienne chapelle du Champdé et du cimetière attenant. Visite proposée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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Rue du Champdé Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

A guided tour offering a glimpse into the history of the former Champd’E chapel and the adjacent cemetery. This tour is part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement Visite guidée de la chapelle et du cimetière du Champé Châteaudun a été mis à jour le 2026-09-01 par OT GRAND CHATEAUDUN