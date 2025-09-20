Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Monléon-Magnoac

Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Monléon-Magnoac samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Samedi 20 septembre, 15h00, 17h30 Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

⛪ Visite guidée – Chapelle Notre-Dame de Garaison

Découvrez l’histoire et le patrimoine exceptionnel de la chapelle Notre-Dame de Garaison à travers une visite guidée.

Chapelle Notre-Dame-de-Garaison Route du Cier, 65670 Monléon-Magnoac, France Monléon-Magnoac 65670 Hautes-Pyrénées Occitanie +33562994980 https://www.garaison.com/le-sanctuaire Vers 1515, la Vierge apparaît à Anglèze de Sagazan, habitante d’une ferme du village. Une chapelle fut bientôt bâtie pour permettre la vénération de la Vierge des Douleurs. La renommée des apparitions et des miracles attira des pèlerins de plus en plus nombreux. En 1540, la première chapelle est remplacée par une première église encore en place. En 1569 et 1589, le lieu souffrit des guerres de Religion. En 1604, le rectorat de Garaison est confié à Pierre Jeoffroy, trésorier de l’archevêché d’Auch, qui avait trouvé le lieu abandonné en 1600. Jusqu’à sa mort, en 1635, il construit des bâtiments grâce aux nombreuses offrandes princières, épiscopales ou royales reçues au cours du XVIIe siècle. A la Révolution, les lieux sont transformés en fabrique de salpêtre.

⛪ Visite guidée – Chapelle Notre-Dame de Garaison

© Anthony Charrier