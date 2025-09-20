Visite guidée de la Chapelle Notre Dame de la Paix au Pouldu Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix – Le Pouldu Clohars-Carnoët

Visite guidée de la Chapelle Notre Dame de la Paix au Pouldu Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix – Le Pouldu Clohars-Carnoët samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Chapelle Notre Dame de la Paix au Pouldu 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix – Le Pouldu Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La chapelle Notre Dame de la Paix est ouverte tous les jours et vous accueille.

Dans son enclos de verdure, c’est un petit havre de paix ; l’histoire de sa construction est étonnante, son architecture à découvrir.

On y célèbre surtout l’été des offices religieux, des mariages et de nombreux concerts y sont donnés.

En ces journées européennes du patrimoine, vous pourrez bénéficier de visites commentées les samedi et dimanche après-midi, de 15h à 18h.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Paix – Le Pouldu rue du philosophe Alain, 29360, Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne https://www.clohars-carnoet.fr/patrimoine-historique/eglise-chapelles/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000624 Chapelle du XVe et XVIIe siècle transplantée, pierre par pierre, en 1957 de Nizon où elle tombait en ruines devant le besoin d’une nouvelle chapelle au moment du développement du Pouldu.

Elle est dotée de beaux vitraux de Manessier et Le Moal et de statues anciennes regroupées et restaurées.

La chapelle Notre Dame de la Paix est ouverte tous les jours et vous accueille.

Xavier Berton