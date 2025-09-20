Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Sabart Chapelle Notre-Dame de Sabart Tarascon-sur-Ariège

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Sabart Chapelle Notre-Dame de Sabart Tarascon-sur-Ariège samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Sabart 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de Sabart Ariège

Gratuit. Visites à la demande. Retard ou annulation possible le samedi en cas d’obsèques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

⛪ Visite de la chapelle – Un témoin de l’histoire

Cette chapelle romane, reconstruite en 1104 sur les vestiges d’une église carolingienne partiellement détruite en 865, est un véritable livre d’histoire.

Son architecture se compose de trois nefs, deux absidioles et une abside, suivant un plan qui rappelle l’Antiquité : piliers carrés, absence de colonnes et de sculptures, portes rectangulaires. La façade conserve quelques pierres en granit du XIᵉ siècle, tandis que le reste (copie de clocher-façade) date de 1842. Le donjon crénelé fut ajouté en 1870.

Cette église connut un passé mouvementé :

Proximité de la grotte de Sabart (repère de faux-monnayeurs vers 1200).

Utilisée comme prison en 1345.

Incendiée en 1568.

Repaire de brigands jusqu’en 1624.

Elle ne retrouve la paix qu’en 1876, lorsqu’elle devient séminaire du diocèse.

Aujourd’hui encore, l’histoire continue de s’écrire : la ferveur qui entoure le 8 septembre, lors du pèlerinage de Notre-Dame, reste vive. Les visiteurs peuvent y admirer une statue de la Vierge en bois du XIVᵉ siècle ainsi que des fragments de vitraux du XIIIᵉ siècle.

Chapelle Notre-Dame de Sabart 09400 Tarascon sur Ariège Tarascon-sur-Ariège 09400 Tarascon-sur-Ariège Ariège Occitanie https://tarascon-sur-ariege.sitego.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

© Histoire et Patrimoine du Tarasconnais