Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame des Anges, Chapelle Notre-Dame des Anges, Lurs

Informations pratiques

Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame des Anges Dimanche 20 septembre, 09h45 Chapelle Notre-Dame des Anges Alpes-de-Haute-Provence

Rendez-vous sur le parking visiteur de Lurs (parking des écritures) à 9:45, pour se rendre ensemble sur site et commencer la visite à 10:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Visite commentée de la Chapelle, basée sur le récent travail de diagnostic mené par l’Atelier COUDOU, architecte du patrimoine, pour la Mairie de Lurs :

description de l’édifice, historique et architecturale

contexte historique

étapes de constructions et aménagements

résumé des restaurations modernes

diagnostic de l’état du bâtiment

parties de restauration

Chapelle Notre-Dame des Anges Route de Saille, 04700 Lurs, France Lurs 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.les4rives.fr Une chapelle, édifiée au XIIe siècle, devient lieu de pèlerinage après la grande peste du XIVe siècle. La chapelle est agrandie en 1661 après l’apparition miraculeuse de la Vierge en 1660 et confiée aux Récollets. Les chapelles latérales sont construites à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle. Parking.

Visite commentée de la Chapelle, basée sur le récent travail de diagnostic mené par l’Atelier COUDOU, architecte du patrimoine, pour la Mairie de Lurs :

©Atelier CODOU