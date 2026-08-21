Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-des-Champs, Église Notre-Dame-des-Champs, Rancenay
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-des-Champs · Rancenay
Informations pratiques
Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-des-Champs Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Église Notre-Dame-des-Champs Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découverte de la chapelle : visite intérieure et extérieure, explications des travaux de rénovation, lecture du paysage environnant (vergers et vallée du Doubs).
Deux créneaux sont proposés : samedi matin et samedi après-midi.
Église Notre-Dame-des-Champs 18 rue de l’Église, 25320 Rancenay Rancenay 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 52 38 96 https://rancenay.fr parking au niveau de l’église et rue de l’église
https://fr.mappy.com/poi/6712d8e3247b1d7a6e3e32d4
Découverte de la chapelle : visite intérieure et extérieure, explications des travaux de rénovation, lecture du paysage environnant (vergers et vallée du Doubs).
© Mélodie Breviglieri