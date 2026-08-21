Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-des-Champs, Église Notre-Dame-des-Champs, Rancenay

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame-des-Champs Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Église Notre-Dame-des-Champs Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découverte de la chapelle : visite intérieure et extérieure, explications des travaux de rénovation, lecture du paysage environnant (vergers et vallée du Doubs).

Deux créneaux sont proposés : samedi matin et samedi après-midi.

Église Notre-Dame-des-Champs 18 rue de l’Église, 25320 Rancenay Rancenay 25320 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 52 38 96 https://rancenay.fr parking au niveau de l’église et rue de l’église

https://fr.mappy.com/poi/6712d8e3247b1d7a6e3e32d4

Découverte de la chapelle : visite intérieure et extérieure, explications des travaux de rénovation, lecture du paysage environnant (vergers et vallée du Doubs).

© Mélodie Breviglieri