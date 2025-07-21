Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine Parvis de la chapelle Angoulême

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine Parvis de la chapelle Angoulême lundi 21 juillet 2025.

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine

Parvis de la chapelle 92 rue de Montmoreau Angoulême Charente

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Tarif réduit

2€ pour les apprentis de moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA ou de l’ASPA 3€ pour les Amis du patrimoine, Pass Découverte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-21 10:30:00

fin : 2025-07-21 12:00:00

Date(s) :

2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18

Une sainte-chapelle en Angoumois !



Visite guidée tout public de la chapelle et de la crypte, en compagnie d’un(e) guide conférencier(ière) du Service Pays d’Art et d’Histoire.



Sans réservation.

.

Parvis de la chapelle 92 rue de Montmoreau Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

English :

A holy chapel in Angoumois!



Guided tour of the chapel and crypt for the general public, accompanied by a guide from the Pays d’Art et d’Histoire department.



No reservation required.

German :

Eine heilige Kapelle im Angoumois!



Führung für alle Altersgruppen durch die Kapelle und die Krypta in Begleitung eines/einer Fremdenführers/Fremdenführerin des Service Pays d’Art et d’Histoire.



Ohne Reservierung.

Italiano :

Una cappella sacra in Angoumois!



Visita guidata per il grande pubblico della cappella e della cripta, accompagnata da una guida del dipartimento Pays d’Art et d’Histoire.



Non è necessaria la prenotazione.

Espanol :

¡Una santa capilla en Angoumois!



Visita guiada para el público en general de la capilla y la cripta, acompañados por un guía del departamento de Pays d’Art et d’Histoire.



No es necesario reservar.

L’événement Visite guidée de la chapelle Notre-Dame d’Obezine Angoulême a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême