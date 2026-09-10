Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame-la-Brune, Chapelle Notre-Dame la Brune, Mazan

Informations pratiques

Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame-la-Brune Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Notre-Dame la Brune Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

VISITE GUIDÉE À LA CHAPELLE NOTRE-DAME-LA-BRUNE : SAUVER L’IMAGE ET PRÉSERVER LA MÉMOIRE DES EX-VOTO

Venez profiter d’une visite inédite : la chapelle Notre-Dame-la-Brune ouvre ses portes ! Cette chapelle rurale abrite une collection importante d’ex-votos. Partez à leur découverte avec Azad Achbikou et Hyacinthe Baer, du service culture et patrimoine de la CoVe. Découvrez aussi les enjeux liés à leur conservation et à leur restauration.

→ Tout public. Gratuit. Sans réservation. Parking conseillé place du 8 mai ou centre ville, puis balade à pied jusqu’à la chapelle (1,4 km à pied).

Chapelle Notre-Dame la Brune chemin de notre-dame la brune 84380 Mazan Mazan 84380 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

VISITE GUIDÉE À LA CHAPELLE NOTRE-DAME-LA-BRUNE : SAUVER L’IMAGE ET PRÉSERVER LA MÉMOIRE DES EX-VOTO

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