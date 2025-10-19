Visite guidée de la Chapelle Perret d’Arcueil Chapelle Perret Arcueil

2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T18:00:00

La chapelle Perret d’Arcueil est une chapelle franciscaine construite en béton armé par l’architecte Auguste Perret (1874-1954). Œuvre discrète édifiée entre 1927 et 1929, elle allie la brutalité du béton et de la brique à la lumière.

Visite guidées par Antonin Peyratou, étudiant chercheur en histoire de l’architecture contemporaine.

Créneaux de visite: 14h15 – 15h15 – 16h15

Chapelle Perret 52 avenue Laplace 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France

Visite commentée

