Visite guidée de la chapelle romane Sainte Anne Chapelle Sainte Anne Le Pègue samedi 20 septembre 2025.

Rendez-vous devant le musée archéologique du Pègue, le samedi 20 septembre à 10 h, et le dimanche 21 à 11 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite libre ou commentée de la chapelle Sainte Anne

Visite libre : en permanence tous les jours

Chapelle Sainte Anne 26770 Le Pègue Le Pègue 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes De style roman-provençal, la chapelle sainte Anne est aujourd’hui située au centre du cimetière mais bâtie sur l’agglomération gallo-romaine est inscrite au titre des monuments historiques en 1926 Elle fut un prieuré des chanoines de Saint Augustin, dépendant de l’abbaye de saint Thiers de Saoû et plus tardivement uni au chapitre de Crest. Anciennement nommée Notre Dame d’Authon, La chapelle fut construite au XIe siècle puis remaniée au XIIe et XIIIe. Par suite des guerres de religions, l’église du Pègue ayant été ruinée, Notre Dame d’Authon devient église paroissiale au XVII e siècle et, sans doute trop petite, elle fut allongée d’une travée et creusée de deux arcatures latérales pour ériger au nord un autel dédié à Notre-Dame de la Pitié et au sud à Sainte-Anne. Elle comporte divers remplois antiques (colonnes, chapiteaux, inscriptions lapidaires ainsi que de nombreuses marques de tacherons du XIIe siècle, dont celle de PONCIUS en toutes lettres à l’extérieur.

SPPHA Musée Archéologique du Pègue