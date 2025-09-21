Visite guidée de la chapelle Saint Bonnet à Puygiron Chapelle de Saint-Bonnet Puygiron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Partez à la découverte du village de Puygiron et de son histoire, qui débute depuis le site de la chapelle St Bonnet. Cette ancienne chapelle rappelle l’histoire ancienne du bourg, de la présence gallo-romaine puis médiévale, à l’origine de la construction du village

RDV : parking de la chapelle St Bonnet

Chapelle de Saint-Bonnet 54 Chem. des Ramieres, 26160 Puygiron, France Puygiron 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 01 00 20 »}]

©Virginie SAPORITO