Visite guidée de la Chapelle Saint-Eutrope Chapelle Saint-Eutrope Quimperlé

Visite guidée de la Chapelle Saint-Eutrope Dimanche 21 septembre, 14h30 Chapelle Saint-Eutrope Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découverte commentée approfondie du dernier hôpital médiéval de Bretagne avec l’ancien hôpital Saint-Michel. Une approche de l’histoire hospitalière, proposée par Histoire et Patrimoine de Kemperle, Alain Pennec.

Chapelle Saint-Eutrope Rue de l’Hôpital Frémeur, 29300, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne 02 98 96 37 37 https://www.quimperle.bzh/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA29000020 Chapelle d’un ensemble hospitalier.

L’hôpital Frémeur est le dernier hôpital médiéval de Bretagne. Accueillant peu de valides, sa chapelle est très courte mais très haute pour permettre aux malades d’entendre la messe de leurs lits, à chaque niveau de l’hôpital.

Ville de Quimperlé