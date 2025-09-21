Visite guidée de la Chapelle Saint-Fiacre Plouider

Visite guidée de la Chapelle Saint-Fiacre Plouider dimanche 21 septembre 2025.

Visite guidée de la Chapelle Saint-Fiacre

Pont-du-Châtel Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Surplombant la rivière de la Flèche, la chapelle est dédiée à Saint Fiacre, saint patron des jardiniers et des taxis. Cet édifice rectangulaire avec une nef, trois travées et des arcades, tient sa particularité d’une façade nord percée d’une étroite fenêtre face à la troisième travée. Selon la tradition, elle permettait aux kakous ou lépreux d’assister aux offices. .

Pont-du-Châtel Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 59

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite guidée de la Chapelle Saint-Fiacre Plouider a été mis à jour le 2025-08-27 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne