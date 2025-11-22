Visite guidée de la Chapelle Saint-Jean Mulhouse

Visite guidée de la Chapelle Saint-Jean

19bis Grand rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-13

Dans cette chapelle du 13e siècle, vous pourrez contempler d’exceptionnelles fresques murales exécutées au début du 16e siècle. Si toutes ne sont pas achevées, elles vous surprendront par leur grande qualité stylistique.

19bis Grand rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 76 61 maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

English :

In this 13th century chapel, you will be able to contemplate exceptional mural frescoes executed at the beginning of the 16th century. If they are not all finished, they will surprise you with their high stylistic quality.

German :

In dieser Kapelle aus dem 13. Jahrhundert können Sie außergewöhnliche Wandfresken betrachten, die Anfang des 16. Jahrhundert geschaffen wurden. Auch wenn nicht alle vollendet sind, werden sie Sie mit ihrer hohen stilistischen Qualität überraschen.

Italiano :

In questa cappella del XIII secolo si possono contemplare eccezionali pitture murali eseguite all’inizio del XVI secolo. Anche se non tutti sono finiti, vi sorprenderanno per l’alta qualità stilistica.

Espanol :

En esta capilla del siglo XIII se pueden contemplar excepcionales murales realizados a principios del siglo XVI. Aunque no todas están terminadas, le sorprenderán por su gran calidad estilística.

