Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Moulins

Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Moulins samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir, au cours d’une visite guidée, les trésors du XVIIᵉ siècle de cette chapelle de l’ancien couvent de la Visitation, du mausolée du duc de Montmorency au plafond peint par Rémy Vuibert en passant par l’architecture, sans oublier l’histoire de sa commanditaire, Marie-Félice Orsini, duchesse de Montmorency.

Visites guidées toutes les 30 minutes.

Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation 35, rue de Paris, Moulins 03000 Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

© Moulins Communauté