Visite guidée de la chapelle Saint Lambert, Chapelle Saint Lambert, Mas-Blanc-des-Alpilles

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Saint Lambert 19 et 20 septembre Chapelle Saint Lambert Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite accompagnée de la chapelle Saint Lambert qui sera ouverte au public aux heures annoncées.

Chapelle Saint Lambert 13103 Mas Blanc des Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490490798 https://masblancdesalpilles.fr/ Chapelle du Xème Siècle Parking au centre du village, accès piétonnier, à 5mn du parking

Visite accompagnée de la chapelle Saint Lambert qui sera ouverte au public au heures annoncées.

©Jean Louis Villermy