Visite guidée de la chapelle Saint-Marcel, Massamier La Mignarde, Pépieux

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Saint-Marcel Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h00 Massamier La Mignarde Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Profitez d’une visite guidée de la chapelle Saint-Marcel, suivie d’une dégustation des vins du domaine.

Chapelle privée reconstruite au début du XIXᵉ siècle, Saint-Marcel fait partie des nombreux bâtiments du domaine viticole Massamier La Mignarde. Remanié au fil des siècles, le domaine conserve une grande authenticité et une harmonie architecturale remarquable. La chapelle demeure un lieu de prière.

Massamier La Mignarde La Mignarde 11700 Pépieux Pépieux 11700 Aude Occitanie +33684105606 https://massamier-la-mignarde.com/ https://www.instagram.com/massamierlamignarde/ Présent depuis l’Antiquité, ce domaine viticole a connu un important développement au XIXᵉ siècle. Conçu pour fonctionner en autarcie, il forme un ensemble architectural remarquablement préservé, témoignant de l’organisation et du fonctionnement d’une grande exploitation viticole de son époque. Parking sur place

Profitez d’une visite guidée de la chapelle Saint-Marcel, suivie d’une dégustation des vins du domaine.

© Frantz Vènes