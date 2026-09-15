Visite guidée de la chapelle saint-Michel place Gregoire de Tours Brioude

Informations pratiques

Brioude

Visite guidée de la chapelle saint-Michel

place Gregoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Office de Tourisme de Brioude propose des visites guidées de la chapelle haute,

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place Gregoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 info@ot-brioude.fr

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, the Brioude Tourist Office is offering guided tours of the Upper Chapel,

L’événement Visite guidée de la chapelle saint-Michel Brioude a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne