Visite guidée de la chapelle saint-Michel place Gregoire de Tours Brioude
samedi 19 septembre 2026 · place Gregoire de Tours · Brioude
Informations pratiques
Brioude
Visite guidée de la chapelle saint-Michel
place Gregoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Office de Tourisme de Brioude propose des visites guidées de la chapelle haute,
.
place Gregoire de Tours Basilique Saint-Julien Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 49 info@ot-brioude.fr
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English :
%C0 As part of European Heritage Days, the Brioude Tourist Office is offering guided tours of the Upper Chapel,
L’événement Visite guidée de la chapelle saint-Michel Brioude a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne
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