Visite guidée de la chapelle Saint-Pancrace Chapelle Saint Pancrace La Palme

Gratuit. En continu sur les horaires d’ouverture.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de la Chapelle Saint Pancrace du Xe siècle : historique et patrimoine pour les Journées Européennes du Patrimoine.

De 15h à 18h en continu.

RDV sur place.

Gratuit / Dons bienvenus.

Visite pour des groupes possible toute l’année en contactant l’association.

Chapelle Saint Pancrace La Palme La Palme 11480 Aude Occitanie CHAPELLE ROMANE SAINT PANCRACE du Xème siècle.

La petite chapelle dédiée à Saint-Pancrace se dresse entre vignes et garrigues

dans un beau site des Corbières Maritimes, à 2 kms du village de La Palme, et

à proximité de l’antique voie Domitienne et de l’ancienne carrière de meule à grain romaine.

© Gérard Romero