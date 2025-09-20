Visite guidée de La Chapelle Saint-Pierre de Cuzon Chapelle Saint-Pierre de Cuzon Quimper

Accueil par Yannick Provost, prêtre de la paroisse.

Rdv. 25 rue de la chapelle de Cuzon.

La chapelle Saint-Pierre de Cuzon vous révèle son histoire lors de ce week-end dédié à la culture et au patrimoine. Construite en 1875 d’après les plans de l’abbé Abgrall, qui a également réalisé la chapelle du Likès, elle accueille aujourd’hui les chrétiens orthodoxes de toute la Cornouaille deux fois par mois. Un lieu chargé d’histoire et de spiritualité à explorer ensemble.

