Visite guidée de la Chapelle Saint Roch Chapelle Saint Roch Blain samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Comptez 15 à 20 mn de balade à pied au départ du château de la Groulaie en empruntant la rue du pavé.

Chapelle Saint Roch Saint Roch Blain Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

@ ville de Blain