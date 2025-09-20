Visite guidée de la Chapelle Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien, Saint-Ségal Saint-Ségal

Visite guidée de la Chapelle Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien, Saint-Ségal Saint-Ségal samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Chapelle Saint-Sébastien 20 et 21 septembre Chapelle Saint-Sébastien, Saint-Ségal Finistère

visite libre . Visite avec guide offerte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Je vous propose de faire connaissance avec la chapelle sous l’angle architectural.

« Nous passerons en revue les évènements qui ont amené à son édification, et son agrandissement, et ses rénovations.

Vous découvrirez le baroque Breton et de magnifiques retables datant de 1580 et de 1700.

Elle vous attend pour ces journées européennes du patrimoine. »

Chapelle Saint-Sébastien, Saint-Ségal lieu dit Saint-Sébastien, 29590 Saint-Ségal Saint-Ségal 29590 Finistère Bretagne 0688455388 http://www.mairie-saintsegal.fr/lieux-et-monuments.htm https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/retables-de-la-chapelle-saint-sebastien-a-saint-segal;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090437;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-sebastien-saint-sebastien-saint-segal/3161081b-4d98-4287-a98a-4abeed58a9dc Chapelle votive, classée des XVI au XVIIIe siècles. retables polychromes remarquables.

La chapelle saint Sébastien, haut lieu du patrimoine religieux, recèle en son sein un magnifique retable. Très joliment rénové il y a 10 ans, il révèle la splendeur et le savoir faire des artisans d’antan. Parking a proximité, table de pique nique, toilettes. accès Fauteuil

Journées européennes du patrimoine 2025

gerard.knipillaire