Visite guidée de la chapelle Saint-Sylvain de Nevers Chapelle Saint-Sylvain Nevers

Si la visite pour laquelle vous vous présentez est complète, nous vous inscrirons (exclusivement sur place) pour la visite suivante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la chapelle Saint-Sylvain de Nevers lors d’une visite guidée par groupes de 15 personnes maximum. Des départs de visites sont prévus toutes les 45 minutes environ.

Chapelle Saint-Sylvain 52 rue Mademoiselle Bourgeois, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 75 37 20 33 Cette chapelle médiévale compte des décors et peintures classés au titre des Monuments historiques.

Huit artistes célèbres ont réalisé une œuvre spécifique pour cet édifice, en écho aux peintres du Moyen Âge, des visages et des tracés géométriques, qui sont présentes sur les murs. Ainsi, Claude Viallat, François Morellet, Claude Parent, Bernard Rancillac, Jean Le Gac, François Boisrond, Erro ou encore Claude Lévêque ont transformé cette modeste chapelle en un édifice exceptionnel et unique, lien entre la peinture médiévale et l’art contemporain.

Cette chapelle est devenue incontournable pour les amateurs d’arts ancien et actuel. S’y trouvent côte à côte les peintures médiévales dégagées depuis 2003 et des œuvres contemporaines qui s’en sont inspirées.

