Visite guidée de la Chapelle Saint Véran Chapelle Saint Véran Goult

Visite guidée de la Chapelle Saint Véran 20 et 21 septembre Chapelle Saint Véran Vaucluse

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir la Chapelle Saint Véran lors d’une visite guidée exceptionnelle.

Accompagnés d’un guide passionné, vous parcourrez l’histoire de ce lieu chargé de mémoire, son architecture singulière et les trésors qu’il abrite.

La Chapelle Saint Véran date du XIIe siècle. Elle a été restaurée récemment. Chapelle Saint-Véran Saint Véran 84220 Goult Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 72 20 16 Parking a proximité

Journées européennes du patrimoine 2025