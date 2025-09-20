Visite guidée de la Chapelle Sainte-Barbe Chapelle Sainte-Barbe Cast

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Barbe 20 et 21 septembre Chapelle Sainte-Barbe Finistère

Entrée libre.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de la Chapelle.

Chapelle Sainte-Barbe 29550 Ploéven Cast 29550 Finistère Bretagne https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005296 La chapelle Sainte-Barbe fut construite, selon la tradition, par des moines habitant près du village du Rest, dans un endroit appelé Karhent-Rhun-Lann.

La Chapelle datée du XVIe siècle a une sacristie qui porte la date de 1736. Elle est composée d’une nef et d’un chœur avec deux chapelles latérales formant un tau.

