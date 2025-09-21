Visite guidée de la Chapelle Sainte-Croix Journées européennes du patrimoine Forbach

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Croix Journées européennes du patrimoine

Forbach Moselle

Présentation de la Chapelle Sainte-Croix un lieu d’accueil, de célébrations, de rencontres… une découverte enrichie d’un moment musical à l’orgue proposé par Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix. Ouvert à tous sans inscriptions à partir de 17h00.Tout public

Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com

English :

Presentation of the Chapelle Sainte-Croix: a place of welcome, celebrations, meetings… a discovery enriched by a moment of organ music offered by Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix. Open to all, no registration required, from 5.00 pm.

German :

Vorstellung der Kapelle Sainte-Croix: ein Ort des Empfangs, der Feiern, der Begegnungen… Eine Entdeckung, die durch einen musikalischen Moment an der Orgel bereichert wird, der von Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix angeboten wird. Offen für alle ohne Anmeldung ab 17.00 Uhr.

Italiano :

Presentazione della Chapelle Sainte-Croix: un luogo di accoglienza, di celebrazioni, di incontri… una scoperta arricchita da un momento musicale all’organo offerto dagli Amici della Chapelle Sainte-Croix. Aperto a tutti, senza obbligo di iscrizione, dalle ore 17.00.

Espanol :

Presentación de la Chapelle Sainte-Croix: lugar de acogida, celebraciones, encuentros… un descubrimiento enriquecido por un momento musical al órgano ofrecido por los Amigos de la Chapelle Sainte-Croix. Abierto a todos, sin inscripción previa, a partir de las 17.00 h.

