Visite guidée de la Chapelle Sainte-Croix Journées européennes du patrimoine Forbach

Forbach Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Présentation de la Chapelle Sainte-Croix un lieu d’accueil, de célébrations, de rencontres… une découverte enrichie d’un moment musical à l’orgue proposé par Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix. Ouvert à tous sans inscriptions à partir de 17h00.Tout public
Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 85 02 43 contact@paysdeforbach.com
English :
Presentation of the Chapelle Sainte-Croix: a place of welcome, celebrations, meetings… a discovery enriched by a moment of organ music offered by Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix. Open to all, no registration required, from 5.00 pm.
German :
Vorstellung der Kapelle Sainte-Croix: ein Ort des Empfangs, der Feiern, der Begegnungen… Eine Entdeckung, die durch einen musikalischen Moment an der Orgel bereichert wird, der von Les Amis de la Chapelle Sainte-Croix angeboten wird. Offen für alle ohne Anmeldung ab 17.00 Uhr.
Italiano :
Presentazione della Chapelle Sainte-Croix: un luogo di accoglienza, di celebrazioni, di incontri… una scoperta arricchita da un momento musicale all’organo offerto dagli Amici della Chapelle Sainte-Croix. Aperto a tutti, senza obbligo di iscrizione, dalle ore 17.00.
Espanol :
Presentación de la Chapelle Sainte-Croix: lugar de acogida, celebraciones, encuentros… un descubrimiento enriquecido por un momento musical al órgano ofrecido por los Amigos de la Chapelle Sainte-Croix. Abierto a todos, sin inscripción previa, a partir de las 17.00 h.
