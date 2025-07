Visite guidée de la Chapelle Sainte-Marie de Tinchebray Tinchebray-Bocage

Visite guidée de la Chapelle Sainte-Marie de Tinchebray

14 boulevard du Nord Tinchebray-Bocage Orne

Début : 2025-08-03 14:30:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-08-03 2025-09-07 2025-10-05 2025-11-02 2025-12-07

Organisé par Les Amis de la chapelle Sainte-Marie de Tinchebray

Visites guidées payantes chaque 1er dimanche du mois à partir de 14h30. Dernier accès à 17h

14 boulevard du Nord Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 6 80 21 68 46 bruno.m.michel@icloud.com

English : Visite guidée de la Chapelle Sainte-Marie de Tinchebray

Organized by Les Amis de la chapelle Sainte-Marie de Tinchebray

Guided tours for a fee every 1st Sunday of the month from 2.30pm. Last admission at 5 p.m

German :

Organisiert von Les Amis de la chapelle Sainte-Marie de Tinchebray (Freunde der Kapelle Sainte-Marie von Tinchebray)

Kostenpflichtige Führungen jeden 1. Sonntag im Monat ab 14:30 Uhr. Letzter Einlass um 17 Uhr

Italiano :

Organizzato da Les Amis de la chapelle Sainte-Marie de Tinchebray

Visite guidate alle 14.30 ogni prima domenica del mese. Ultimo ingresso alle 17.00

Espanol :

Organizado por Les Amis de la chapelle Sainte-Marie de Tinchebray

Visitas guiadas a las 14.30 h el primer domingo de cada mes. Última entrada a las 17 h

