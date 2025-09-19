Visite guidée de la chapellerie de Montazels Chapellerie MontCapel Montazels

Visite guidée de la chapellerie de Montazels Vendredi 19 septembre, 14h00 Chapellerie MontCapel Aude

Gratuit. Réservation obligatoire.

Présentation de l’industrie chapelière dans la haute-vallée de l’Aude

Présentation de la chapellerie de Montazels et de la SCIC MontCapel

Parcours et présentation du processus de fabrication de la laine mérinos au chapeau fini

Présentation de l’épisode de la Retirada (fev. 39-mai 40)

Présentation des chapeaux historiques – possibilité de se prendre en photo

Présentation des différents chapeaux fabriqués (possibilité d’en acquérir à des prix usines)

Chapellerie MontCapel Avenue de la gare, 11190 Montazels Montazels 11190 Aude Occitanie 06 75 46 62 88 http://capelartassociation.wixsite.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 75 83 81 26 »}] Dernière chapellerie de la haute vallée de l’Aude qui fabrique le chapeau en feutre de laine de A à Z Parking avenue de la Gare devant la chapellerie

Bus 402 (Quillan-Carcassonne) – Arrêt Gare de Montazels

© Capel Art – Claude Caux