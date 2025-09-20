Visite guidée de la charpenterie et la tour La Charpenterie Cornillé-les-Caves

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

La maison de maître néo-classique construite au début du XIXe siècle, a conservé ses dépendances, dont une tour fabrique. Montez à la tour d’observation pour contempler le paysage environnant (29m de hauteur). Un petit musée complète la visite avec des documents d’archives, des objets liés à l’histoire du lieu, ainsi qu’un film projeté dans l’un des pavillons, réalisé à l’occasion du bicentenaire de la demeure en 2020.

La Charpenterie 3 rue de la charpenterie, cornillé les caves Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire 06 85 41 23 18 Maison de maitre inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques parking municipale gratuit rue de la charpenterie

Laura Bellanger