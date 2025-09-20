Visite guidée de la chaufferie Bois de Rillieux-la-Pape (Plateau Nord) Chaufferie de Sermenaz Rillieux-la-Pape

Visite guidée de la chaufferie Bois de Rillieux-la-Pape (Plateau Nord) Samedi 20 septembre, 14h30, 16h00 Chaufferie de Sermenaz Métropole de Lyon

Prévoir des chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite guidée par un responsable de site de la chaufferie bois Sermenaz qui alimente les bâtiments des habitants de Rillieux-la-Pape. Venez comprendre comment la chaufferie récupère la chaleur fatale de l’usine de valorisation des déchets (que vous pouvez aussi visitée juste après) pour alimenter son réseau de chaleur.

Chaufferie de Sermenaz 2870 avenue de l'europe 69140 Rillieux-La-Pape Rillieux-la-Pape 69140 Europe Mont-Blanc Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Chaufferie bois du réseau de chaleur Plateau Nord qui alimente en eau chaude sanitaire et en chauffage les habitants de Rillieux-la-Pape. Parkings sur place et accés par le C2 en transport . Venir avec des chaussures fermées.

