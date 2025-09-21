Visite guidée de la Chaussée des Moines Ecluse, quai de la Chaussée des moines 44120 Vertou Vertou

Visite guidée de la Chaussée des Moines Dimanche 21 septembre, 11h00 Ecluse, quai de la Chaussée des moines 44120 Vertou Loire-Atlantique

30 personnes maximum

Visite guidée de la chaussée des Moines par un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire du Pays du Vignoble nantais sur l’histoire de la Chaussée des Moines et de ses abords ainsi que sur la vie de Saint-Martin de Vertou.

Ecluse, quai de la Chaussée des moines 44120 Vertou
Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 34 76 14
culture@mairie-vertou.fr

