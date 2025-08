Visite guidée de la chèvrerie Arpheuilles

Visite guidée de la chèvrerie Arpheuilles samedi 2 août 2025.

Visite guidée de la chèvrerie

Arpheuilles Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:30:00

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Venez à la rencontre des chèvres et partagez un moment d’échange avec Joël et Valérie, passionnés par leur métier.

Installé en 2001 sur la ferme familiale, Joël se consacre d’abord à l’élevage de vaches laitières. À l’arrêt de cette activité, il poursuit avec les cultures. En 2015, il rencontre Valérie, formatrice en production animale. Peu à peu, le désir de travailler ensemble grandit. En août 2019, leur projet se concrétise avec l’arrivée des chèvres sur l’exploitation.

Le lait est aujourd’hui collecté par la fromagerie Jacquin, où il est transformé en AOP Sainte-Maure-de-Touraine. En parallèle, ils ouvrent une ferme découverte avec ateliers pédagogiques et visites proposées tout au long de l’année. 5 .

Arpheuilles 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@orange.fr

English :

Come and meet the goats and share a moment of exchange with Joël and Valérie, passionate about their profession.

German :

Treffen Sie die Ziegen und tauschen Sie sich mit Joël und Valérie aus, die von ihrem Beruf begeistert sind.

Italiano :

Venite a conoscere le capre e a condividere un momento con Joël e Valérie, appassionati del loro lavoro.

Espanol :

Venga a conocer a las cabras y comparta un momento con Joël y Valérie, apasionados de su trabajo.

L’événement Visite guidée de la chèvrerie Arpheuilles a été mis à jour le 2025-07-30 par OT Châtillonnais en Berry