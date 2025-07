Visite guidée de la chocolaterie artisanale BIM à Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes

De la fêve à la tablette Visitez une chocolaterie artisanale en Mayenne et découvrez la transformation de fèves de cacao équitables et BIO en chocolats d’exception.

Amateurs de chocolat artisanal, cette visite est faite pour vous ! À Sainte-Suzanne, la chocolaterie bean-to-bar de Charline vous ouvre les portes de son laboratoire de fabrication, situé juste derrière la boutique, pour une immersion sensorielle et pédagogique au cœur du processus de transformation du cacao. Ici, tout commence avec la fève de cacao biologique et équitable, rigoureusement sélectionnée, puis transformée sur place, dans le respect des arômes et des textures.

Tablettes grands crus, mendiants, coffrets découverte, pâtes à tartiner… Chaque spécialité est le fruit d’un savoir-faire artisanal pointu, qui mêle maîtrise technique, passion du chocolat et exigence sur les matières premières. Lors de la visite, Charline vous dévoilera les étapes clés de la fabrication du chocolat artisanal, de la fève brute à la tablette fondante, et vous fera vivre une expérience immersive, au contact direct de la matière, dans son atelier de transformation.

Une découverte gourmande et sensorielle, entre cacao bio, artisanat local et création chocolatée.

Cette visite s’inscrit dans le cadre des Journées Régionales de la Visite d’Entreprise, une initiative qui valorise les savoir-faire locaux et rapproche le public du monde professionnel.

Réservation en ligne et à l’office de tourisme de Sainte-Suzanne les Coëvrons à partir du 26 août 2025.

Visite limitée à 15 pers. .

English :

From bean to bar: Visit an artisan chocolate factory in Mayenne and discover how fair-trade and organic cocoa beans are transformed into exceptional chocolates.

German :

Von der Bohne bis zur Tafel: Besuchen Sie eine handwerkliche Schokoladenfabrik in Mayenne und erfahren Sie, wie aus fair gehandelten und BIO-Kakaobohnen außergewöhnliche Schokoladensorten hergestellt werden.

Italiano :

Dalla fava alla tavoletta: visitate una fabbrica di cioccolato tradizionale a Mayenne e scoprite come le fave di cacao equosolidale e biologico vengono trasformate in cioccolatini eccezionali.

Espanol :

Del haba a la tableta: visite una fábrica tradicional de chocolate en Mayenne y descubra cómo se transforman las habas de cacao ecológico y de comercio justo en chocolates excepcionales.

