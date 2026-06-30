Visite guidée de la cidrerie Parc et Verger Les Prés Criel-sur-Mer

Informations pratiques

Criel-sur-Mer

Visite guidée de la cidrerie

Parc et Verger Les Prés 35/37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:00:00

fin : 2026-08-20 17:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Visite sur l’élaboration du cidre, du vinaigre de cidre et les eaux de vie de cidre. Passage dans le verger, explication appuyées avec une collection d’anciens outils et court métrage, en français et anglais, sur les extractions de jus sur une presse hydraulique. Cinq dégustations des produits du domaine accompagneront la visite et un jus de pomme sera servi pour les 9 à 17 ans d’âge.

Sur réservation.

Cette visite n’est pas adaptée pour les enfants de moins de 9 ans.

Tarif adultes 15€ | Enfants (9 à 17 ans) 4,50€ .

Parc et Verger Les Prés 35/37 Rue de Chantereine Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 6 66 75 74 05 troisclos@yahoo.fr

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English : Visite guidée de la cidrerie

L’événement Visite guidée de la cidrerie Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers