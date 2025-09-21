Visite Guidée de La Cidrerie du Kinkiz Cidrerie du Kinkiz Quimper

Visite Guidée de La Cidrerie du Kinkiz Dimanche 21 septembre, 09h30, 14h00 Cidrerie du Kinkiz Finistère

Visite de la cidrerie et des vergers assurée par l’équipe du site.

Accès libre au verger et au parc du manoir.

Rdv. 75 chemin du Quinquis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Cidrerie du Kinkiz

Visite Guidée – Samedi / 9h30-12h30 et 14h-18h30

Découvrez la magie d’une production d’exception au Manoir du Kinkiz. Visitez l’exploitation, observez les méthodes traditionnelles et dégustez des produits de qualité. Une expérience unique dans un lieu inspirant vous attend.

Cidrerie du Kinkiz 75 chemin du Quinquis, 29000, Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne http://www.cidre-kinkiz.fr/histoire.php

Journées européennes du patrimoine 2025

Cidrerie du Kinkiz