Visite guidée De la Citadelle à l’écluse François 1er, Terminal de la Citadelle Le Havre

Découvrez un espace où se mêlent histoire, industrie et innovation. Cette visite vous conduit du port historique jusqu’à l’écluse François 1er, en passant devant l’usine SIEMENS GAMESA, symbole des énergies renouvelables.

Tout au long du parcours, observez les navires en escale et leurs spécificités, et admirez des infrastructures majeures les premiers terminaux à conteneurs, toujours très actifs, les terminaux pétroliers, et l’impressionnante écluse François 1er, qui voit passer chaque année près de 1 500 navires et 500 unités fluviales.

Laissez-vous conter l’histoire du mur écran, du quartier des Neiges et de la cloche des Dockers, témoins d’un territoire au rôle stratégique, à la fois logistique et industriel.

Point de rendez-vous Le Havre Port Center Terminal de la Citadelle.

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la visite.

Cette visite nécessite une inscription préalable avec une copie d’une pièce d’identité valide pour garantir l’accès au port.

À partir de 12 ans.

Réservation obligatoire. .

