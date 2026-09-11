Visite guidée de la citadelle, Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Jean-Pied-de-Port
samedi 19 septembre 2026 · Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Visite guidée de la citadelle Samedi 19 septembre, 14h30 Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Limité à 40 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Venez découvrir le rôle stratégique et l’organisation de cette citadelle, construite en 1625 puis remaniée selon les recommandations de Vauban. Cette visite vous conduira notamment dans le souterrain, où vous pourrez observer un ancien four à pain, témoin de la vie quotidienne au sein de la forteresse.
Citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port Collège la Citadelle, 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 37 00 92 http://www.st-jean-pied-de-port.fr Citadelle située au sommet de la montagne de Mendiguren et dominant la ville. Place forte ayant joué un rôle stratégique dans l’histoire du franchissement des Pyrénées par Roncevaux.
Venez découvrir le rôle stratégique et l’organisation de la citadelle bâtie en 1625 et remanièe grâce aux recommendations de Vauban. La visite vous permettra d’entrer dans le souterrain et d’y un à…
©Raj Alaya
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