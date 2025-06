Visite guidée de la Citadelle du Château d’Oléron Citadelle du Château d’Oléron Le Château-d’Oléron 8 juillet 2025 07:00

Découvrez l’incroyable histoire de la citadelle du Château d’Oléron, bâtie sur les ruines du château des Ducs d’Aquitaine et maintes fois remaniée par les plus grands ingénieurs du royaume de France au 17° siècle.

Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 accueil@marennes-oleron.com

English :

Discover the incredible history of the Château d’Oléron citadel, built on the ruins of the castle of the Dukes of Aquitaine and repeatedly redesigned by the greatest engineers of the French kingdom in the 17th century.

German :

Entdecken Sie die unglaubliche Geschichte der Zitadelle von Château d’Oléron, die auf den Ruinen des Schlosses der Herzöge von Aquitanien erbaut und im 17. Jahrhundert von den größten Ingenieuren des französischen Königreichs mehrfach umgebaut wurde.

Italiano :

Scoprite l’incredibile storia della cittadella di Château d’Oléron, costruita sulle rovine del castello dei duchi d’Aquitania e più volte rimaneggiata dai più grandi ingegneri del regno di Francia nel XVII secolo.

Espanol :

Descubra la increíble historia de la ciudadela de Château d’Oléron, construida sobre las ruinas del castillo de los duques de Aquitania y repetidamente remodelada por los más grandes ingenieros del reino de Francia en el siglo XVII.

