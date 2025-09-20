Visite guidée de la citadelle et ses souterrains Citadelle de Blaye Blaye

Visite guidée de la citadelle et ses souterrains 20 et 21 septembre Citadelle de Blaye Gironde

Gratuit, sur réservation.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Avec note guide conférencier, partez à la découverte du système défensif mis en place par Vauban !

Tirs croisés sur l’estuaire, vie des soldats en garnison et repli stratégique en souterrains n’auront plus de secret pour vous !

Citadelle de Blaye Cours Vauban, 33390 Blaye Blaye 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine À 45 km de Bordeaux, sur la rive droite de la Gironde, la citadelle de Blaye fait partie de l'unique triptyque classé à l'UNESCO. Elle offre de splendides panoramas sur le plus vaste estuaire d'Europe. Marquée par l'histoire de France et par des personnages illustres, la citadelle conserve intact le système de défense mis en place par Vauban au XVIIe siècle, avec ses remparts, ses portes et ses souterrains, ainsi que les bâtiments nécessaires au bon fonctionnement d'une garnison.

© Steve Leclech