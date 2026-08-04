Informations pratiques

Saint-Jean-Pied-de-Port

Visite guidée de la citadelle

Parking de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La citadelle se dresse fièrement au sommet de la colline de Mendiguren. Dominant la ville et la Nive, elle fut construite vers 1625 puis remaniée par Vauban. Ancien château des rois de Navarre, le rôle stratégique de cette place forte n’aura plus de secrets pour vous. Cette visite est l’unique occasion d’entrer dans le souterrain et d’y découvrir son four à pain. Accessible aux PMR sous condition, réservation par téléphone demandée.

RDV Parking de la citadelle. Visite sur Réservation. .

Parking de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

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English : Visite guidée de la citadelle

L’événement Visite guidée de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque