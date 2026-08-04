Visite guidée de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Jean-Pied-de-Port
Informations pratiques
Saint-Jean-Pied-de-Port
Visite guidée de la citadelle
Parking de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La citadelle se dresse fièrement au sommet de la colline de Mendiguren. Dominant la ville et la Nive, elle fut construite vers 1625 puis remaniée par Vauban. Ancien château des rois de Navarre, le rôle stratégique de cette place forte n’aura plus de secrets pour vous. Cette visite est l’unique occasion d’entrer dans le souterrain et d’y découvrir son four à pain. Accessible aux PMR sous condition, réservation par téléphone demandée.
RDV Parking de la citadelle. Visite sur Réservation. .
Parking de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com
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English : Visite guidée de la citadelle
L’événement Visite guidée de la citadelle Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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