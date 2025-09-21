Visite guidée de la Cité Berliet Cité Berliet Saint-Priest

Visite guidée de la Cité Berliet Cité Berliet Saint-Priest dimanche 21 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Cette visite de 2h permettra de découvrir la partie historique de la cité Berliet.

Au cours du circuit d’environ 1km, c’est l’histoire des Usines Berliet, de ses heures de gloire ou de détresse, ainsi que la volonté de Marius Berliet qui vont transpirer, et qui finalemment vont modeler cette Cité Ouvrière à partir de 1917.

Vous l’avez compris, de nombreuses références aux Usines Berliet vont ponctuer cette visite et expliquer les différentes constructions, en relation avec la politique et les evènements du XXème siècle.

Cité Berliet Place Steven Spielberg, 69800 Saint-Priest, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Priest 69800 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 06 77 56 84 72 Bus TCL: Ligne 62 arret Cité Berliet centre

Metro D ,station Gare de Vénissieux et 18 mn de marche

©La San-Priode