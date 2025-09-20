Visite guidée de la Cité de la Musique Simone-Veil La Cité de la Musique Simone-Veil Meaux

Visite guidée de la Cité de la Musique Simone-Veil La Cité de la Musique Simone-Veil Meaux samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Cité de la Musique Simone-Veil 20 et 21 septembre La Cité de la Musique Simone-Veil Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Cité de la Musique Simone-Veil, véritable bijou architectural mêlant harmonieusement ancien et moderne, vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Édifiée autour de l’ancienne maison d’arrêt, elle illustre parfaitement la mise en valeur du patrimoine meldois. Une invitation à plonger dans les histoires fascinantes que recèlent ces lieux.

La Cité de la Musique Simone-Veil 2 bis rue des Cordeliers 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 03 00 https://www.agglo-paysdemeaux.fr/culture/cite-de-la-musique-simone-veil?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaepEnC02H6vnWCPVmCd2sC1pEcCCdkJi9C7jlmkhKU5-iQVcsw66X2J5IbVJA_aem_blaYx4c_kcqJji30F9jqBw https://www.facebook.com/p/Cit%C3%A9-de-la-Musique-Simone-Veil-du-Pays-de-Meaux-61552722389546/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « evenementscmsv@meaux.fr »}] Nouveau lieu d’enseignement de pratique et de diffusion musicale du Pays de Meaux

Journées européennes du patrimoine 2025

@CitédelaMusiqueSimoneVeil