Visite guidée de la Cité des Arts Cité des arts Chambéry

Visite guidée de la Cité des Arts Samedi 20 septembre, 14h00 Cité des arts Savoie

Sur inscription en ligne à partir du 5 septembre sur www.chambery.fr.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez l’étonnante architecture de cet équipement d’enseignement artistique, construit entre 1999 et 2002 par les architectes Keromnes et Galfetti.

Cité des arts Jardin du Verney, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Équipement d'enseignement artistique regroupant le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Chambéry-Pays de Savoie, l'École municipale d'art et l'APEJS (Association pour l'enseignement du jazz en Savoie). Équipement d'enseignement artistique construit par les architectes Kéramines et Galfettis, dans la lignée de « l'école Tessinoisse ».

C. Haas – Grand Chambéry Alpes Tourisme