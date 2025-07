Visite guidée de la cité du réemploi Sausheim

Visite guidée de la cité du réemploi Sausheim samedi 27 septembre 2025.

Visite guidée de la cité du réemploi

3 avenue de Suisse Sausheim Haut-Rhin

Samedi 2025-09-27 10:00:00

2025-12-27 12:00:00

2025-09-27 2025-10-25 2025-11-29 2025-12-27

Lors de cette visite guidée, découvrez ce qui se cache derrière les objets de la cité. Partez à la découverte des différents espaces de collecte et de valorisation des objets de la cité suivie d’une discussion ouverte avec les bénévoles. Réservation obligatoire.

3 avenue de Suisse Sausheim 68390 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 07 27 36 citedureemploi@gmail.com

English :

On this guided tour, discover what lies behind the city?s objects. Discover the different areas where the city?s objects are collected and valorized, followed by an open discussion with volunteers. Reservations required.

German :

Entdecken Sie bei dieser Führung, was sich hinter den Objekten der Siedlung verbirgt. Entdecken Sie die verschiedenen Bereiche, in denen die Objekte der Stadt gesammelt und aufgewertet werden, gefolgt von einer offenen Diskussion mit den Freiwilligen. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Durante questa visita guidata, scoprite cosa si nasconde dietro i manufatti della città. Scoprite le diverse aree in cui i manufatti della città vengono raccolti e messi a frutto, seguite da una discussione aperta con i volontari. È indispensabile la prenotazione.

Espanol :

En esta visita guiada, descubra qué se esconde detrás de los objetos de la ciudad. Descubra las diferentes áreas en las que se recogen los objetos de la ciudad y se les da un buen uso, seguido de un debate abierto con los voluntarios. Imprescindible reservar.

