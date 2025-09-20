Visite guidée de la cité historique de Lescar Cité historique de Lescar Lescar

Visite guidée de la cité historique de Lescar 20 et 21 septembre Cité historique de Lescar Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Des origines du Béarn à la cité épiscopale de Lescar, une balade dans un lieu unique au milieu d’une fête aux couleurs fantastiques médiévales.

Cité historique de Lescar Place Royale, 64230 Lescar Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 77 05 43 67 La cité historique de Lescar date de l’époque antique. Au Moyen-Age, elle fut un important évèché sur le chemin de Compostelle (voie d’Arles). Actuellement, la cité abrite dans son refuge les pèlerins qui se dirigent vers le Col du Somport et plus loin Saint-Jacques-de-Compostelle. En voiture : parkings autour de la cité. En bus : lignes 8 et 12 depuis la ville de Pau. En train : ligne de bus 8 depuis la gare de Pau.

© Ville de Lescar