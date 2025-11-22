Visite guidée de la Cité Internationale Universitaire de Paris Cité Internationale Universitaire de Paris Paris
Visite guidée de la Cité Internationale Universitaire de Paris Cité Internationale Universitaire de Paris Paris samedi 22 novembre 2025.
C’est une visite exceptionnelle du deuxième plus grand parc de Paris, unique au monde et surtout parsemé de grandes maisons du monde entier.
Habituellement fermées au public, ces maisons vont exceptionnellement vous accueillir pour un tour du monde inespéré sans quitter Paris !
RDV à 14h30 devant les grilles de la Cité (17, boulevard Jourdan, face au RER Cité Universitaire)
Inscription obligatoire
Tarif 20 euros par personne (moins de 15 ans 15 euros) entrée comprise. Accès exceptionnel à plusieurs maisons de la Cité
Découvrez un parcours exclusif de La Cachette de Paris dans l’un des plus grand jardin de Paris !
Le samedi 22 novembre 2025
de 14h30 à 16h30
payant
De 15 à 20 euros.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-22T15:30:27+01:00
fin : 2025-11-22T17:30:27+01:00
Date(s) : 2025-11-22T14:30:00+02:00_2025-11-22T16:30:00+02:00
Cité Internationale Universitaire de Paris 17, boulevard Jourdan 75014 Au niveau des grillesParis
https://www.lacachettedeparis.fr +33766268788 visites@lacachettedeparis.fr http://www.facebook.com/CacheDansParis http://www.facebook.com/CacheDansParis https://twitter.com/CachetteParis