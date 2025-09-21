Visite guidée de la Cité-jardin de Stains Mémoires de cité-jardin Stains

Visite guidée de la Cité-jardin de Stains Dimanche 21 septembre, 10h00 Mémoires de cité-jardin Seine-Saint-Denis

Réservation obligatoire (nombre de places limitées).

Durée : environ 2h.

Si vous ne pouvez plus participer à cette visite, merci d’en informer l’Agence POP, par téléphone au 01 55 87 08 70 ou par mail à infos@pop-plainecommune.com

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, laissez-vous conter la cité-jardin de Stains, ensemble architectural, urbain et paysager remarquable, témoin des premières politiques publiques en matière de logement social…

Construite dans les années 1920, la cité-jardin de Stains mêle habitat, équipements, commerces et surtout nature…des jardins privatifs et collectifs au traitement paysager de l’espace. À l’occasion de cette visite, pénétrez dans ses « cœurs d’îlots », véritables paradis de verdure cachés au milieu des habitations, qui après rénovation, ont retrouvés leur fonction d’origine : celle d’accueillir des potagers et des jardins familiaux.

Mémoires de cité-jardin 28 avenue Paul Vaillant Couturant 93240 Stains Stains 93240 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 58 69 77 93 Métro ligne 13 : Saint-Denis Université / puis bus 253 – direction Mairie de Stains

Visite commentée de la Cité-jardin

Agence d’Attractivité POP – Plaine commune vous Ouvre ses Portes, Arsenyl